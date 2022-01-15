غانا في مأزق بعد التعادل مع الغابون

المصدر: رويترز

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اكتفت غانا بالتعادل 1-1 مع الغابون بعد أن استقبلت هدفا من جيم أليفيناه قبل دقيقتين من النهاية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمس الجمعة لتصبح بطلة القارة أربع مرات في مأزق.

منح القائد أندريه أيو التقدم لغانا بتسديدة قوية بالقدم اليسرى في الدقيقة 18 لكن التعادل جعل في رصيدها نقطة واحدة من مباراتين بالمجموعة الثالثة، وباتت مهددة بالخروج من البطولة إذا لم تفز على جزر القمر في آخر مباراة بالمجموعة يوم الثلاثاء.

وانتهى اللقاء المتوتر بمشاجرات وتعرض لاعب غانا بنجامين تيتيه للطرد لدوره في الاشتباكات بعد المباراة.

ولم يسمح للغابون بالاعتماد على القائد بيير-إيمريك أوباميانج رغم خروجه من العزل عقب إصابته بكوفيد-19 لعدم الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي (الكاف).

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