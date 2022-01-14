المغرب تفوز على جزر القمر بثنائية وتبلغ دور الستة عشر بأمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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بلغ المنتخب المغربي دور الستة عشر بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على جزر القمر 2/صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن تأهله للدور المقبل مهما كانت نتائج باقي مباريات المجموعة، حيث في حال تساويه في الرصيد مع المنتخبين الغاني والجابوني بنهاية الدور الأول، فإنه سيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة والتي ستدفعه إلى المركز الثالث والذي لن يمنعه من بلوغ الدور المقبل كواحد من أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

وسجل سليم أملاح الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زكريا أبو خلال الهدف الثاني في الدقيقة 89.

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