بيان الاتحاد الأفريقي حول مباراة تونس ومالي

المصدر: البيان

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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الخميس بيانا حول مباراة تونس ومالي التي جرت أول أمس الأربعاء في تصفيات المجموعة السادسة بنهائيات كأس أمم أفريقيا الجارية في الكاميرون.

وجاء في البيان:

اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة توتال إنرجيز كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 أمس لمناقشة مباراة تونس ومالي، التي أقيمت يوم أول أمس 12 يناير 2022.

وبعد الاطلاع على احتجاج تونس وتقرير جميع مسؤولي المباراة، قررت اللجنة المنظمة ما يلي:

- رفض احتجاج المنتخب التونسي.

- اعتماد نتيجة المباراة 1-0 لصالح مالي.

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