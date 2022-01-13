منتخب تونس يلغي مراناً في الكاميرون بسبب مخاوف أمنية

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن منتخب تونس ألغى مرانه الخفيف للتخلص من الإرهاق عقب الخسارة 1-صفر من مالي أمس الأربعاء في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بسبب مخاوف أمنية في الكاميرون.

وقال قائد في جماعة مسلحة ومحام حقوقي أمس الأربعاء إن متمردين انفصاليين قتلوا جنديا خلال هجوم على مدينة بويا، التي تقع في غرب الكاميرون وتستضيف أربعة من الفرق المشاركة في كأس الأمم ومنها تونس.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات الكاميرونية طلبت إلغاء مران تونس بمدينة بويا، التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين وتستقبل فرق المجموعة السادسة، التي تضم مالي وجامبيا وموريتانيا أيضا.

وخسرت تونس 1-صفر من مالي بعد نهاية فوضوية إذ أطلق الحكم صفارة النهاية مرتين قبل اكتمال الوقت الأصلي وسط اعتراضات تونسية.

وأودى الصراع في الكاميرون بحياة ما لا يقل عن 3000 شخص وأجبر ما يقرب من مليون على الفرار.

ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية على السواء بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

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