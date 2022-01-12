إطلاق نار بمدينة كاميرونية تستضيف المجموعة السادسة لأمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن دوي إطلاق نار سُمع اليوم الأربعاء في مدينة بويا، التي تقع في جنوب غرب الكاميرون وتستضيف أربعة من الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية حاليا.

وانطلقت أولى مباريات البطولة الأفريقية الأحد وسط مخاوف أمنية لا سيما في المناطق الغربية، حيث يشن متمردون انفصاليون هجمات مميتة على المدنيين والجيش منذ عام 2017.

تقع بويا على بعد حوالي ساعة بالسيارة من مدينة ليمبي الساحلية التي أقيمت فيها مباراتان من مباريات المجموعة السادسة أمس الأربعاء. وتستضيف المدينة التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين فرق المجموعة السادسة التي تضم مالي وغامبيا وتونس وموريتانيا.

تسعى ميليشيات من الأقلية الناطقة بالإنجليزية في غرب الكاميرون إلى إقامة دولة انفصالية تسمى أمبازونيا منذ العام 2017 احتجاجا على تعرضهم للتهميش من قبل الحكومة الناطقة بالفرنسية حسب وصفهم.

وأودى الصراع بحياة ما لا يقل عن 3000 شخص وأجبر ما يقرب من مليون على الفرار. ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية على السواء بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

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