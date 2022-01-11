مصر تخسر أمام نيجيريا في بداية مشوارها بكأس الأمم الأفريقية

المصدر: رويترز

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استهلت مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم برصيد سبعة ألقاب مشوارها في النسخة الحالية المقامة في الكاميرون بالهزيمة 1-صفر أمام نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة اليوم الثلاثاء.

سجل كليتشي إيهيناتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد الشناوي حارس مصر لتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد ثلاث نقاط قبل مباراة غينيا بيساو والسودان في وقت لاحق اليوم.

تفوق منتخب نيجيريا خلال الشوط الأول واستحوذ على الكرة وشكل عدة هجمات خطيرة على مرمى مصر ونجح في الخروج متقدما بهدف في هذا الشوط.

شهدت الدقيقة الخامسة أول انطلاقة لمنتخب مصر عن طريق مصطفى محمد الذي تسرع في التسديد في يد حارس نيجيريا.

وأصيب أكرم توفيق الظهير الأيمن لمصر قبل مرور 10 دقائق من المباراة ليحل بدلا منه محمد عبد المنعم.

وظهرت خطورة نيجيريا خلال أول ربع ساعة من المباراة بفضل تحركات الجهة اليمنى لكن دفاع مصر وقف بالمرصاد للمحاولات الهجومية.

وأرسل صمويل تشوكويزي في الدقيقة 14 عرضية من الجهة اليمنى لداخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع محمد عبد المنعم.

ومع الدقيقة 27 أرسل جوزيف أيوديلي-أريبو عرضية استقبلها موزيس سايمون بتسديدة في الشباك الخارجية.

ولاحت أمام نيجيريا فرصة لمضاعفة الغلة في الدقيقة 37 لكن يقظة الشناوي حارس مصر جعلته يسيطر على الكرة.

وسدد إيهيناتشو كرة مباغته في الدقيقة 39 مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

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