التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواجه المنتخب المصري لكرة القدم مساء اليوم نظيره النيجيري على استاد "رومدي" بالكاميرون ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت الأحد الماضي.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جوار نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري في مواجهة نيجيريا.بتشكيلة مكونة من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه

خد الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز