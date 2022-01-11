الحضري لـ «البيان الرياضي»: في طريقي إلى الكاميرون

المصدر: دبي - العوضي النمر

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طمأن مدرب حراس مرمى منتخب مصر عصام الحضري جماهير الكرة المصرية بتماثله للشفاء من كورونا، وقال لـ«البيان الرياضي» إن المسحة الخاصة بفحص كورونا التي أجرها خلال الساعات الماضية جاءت سلبيه، وإنه في الطريق إلى الكاميرون بصحبة الحارس محمد أبو جبل من أجل الانضمام إلى بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة أفريقيا، حيث من المقرر أن يتقابل المنتخب المصري مع نظيره النيجيري مساء اليوم في أول محطات مشاركة الفريقين بالبطولة.

من جهة أخرى تعرّض جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده مع البعثة المصرية في الكاميرون.

وقبل ساعات من انطلاق مباراة مصر مع نيجيريا أشاد المدرب كيروش بفريق نيجيريا، وقال إنه فريق كبير ولا اعتراض على مواجهته في البداية، ومن الجيد البدء ضد الأقوياء، وهناك منافسة كبيرة داخل المنتخب من أجل اللعب في التشكيلة الأساسية، وهذا جيد، فقد جئنا للعب 7 مباريات إنه لمن دواعي سروري أن ألعب ضد فريق كبير مثل نيجيريا، ونريد أن نلعب ضد الأفضل في البطولة وهذا اختبار جيد.

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