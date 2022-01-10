صلاح يكشف عن أمنيته قبل لقاء نيجيريا

المصدر: وكالات

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كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن أمنية يتمنى تحقيقها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة المنتخب المصري الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2022 التي سيواجه فيها نظيره النيجيري.

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "سنفعل أقصى ما لدينا للفوز غدا، المسألة تتعلق بعمل الفريق ككل، أنا مجرد شخص وسط 11 لاعبا، وسنعمل معا للفوز بكل المباريات".

وأضاف:" لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى مصر".

وتابع:" الضغط كبير من الجمهور المصري، لأننا الأفضل فى القارة من حيث عدد مرات تحقيق اللقب".

وواصل:" المدرب كارلوس كيروش يؤدي عمله بشكل جيد، ووصلنا للمباراة الإقصائية من تصفيات كأس العالم".

وأوضح:" عقلي الآن مع المنتخب المصري ولا أفكر فى أي شيء آخر، والجميع هناك يدعمني و يطالبني بتحقيق البطولة".

وأضاف: "لم أفز ببطولة كبرى مع منتخب مصر، أحب ذلك وأتمنى أن يتحقق هذا الأمر في البطولة الحالية، لعبت لمنتخب مصر لمدة 11 عاما وشاركت مع مجموعة مختلفة من اللاعبين بكأس إفريقيا 3 مرات، وأحب أن أفوز بشيء مع منتخب بلادي".

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