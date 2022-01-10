ماني يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح وكيتا بشأن أمم أفريقيا (فيديو)

المصدر: البيان

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وجه السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي رسالة خاصة للنجم المصري محمد صلاح والغيني نابي كيتا بخصوص كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت أمس من خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على "تويتر".

وقال ماني موجهاً حديثه لزميليه في "الريدز" مازحاً:" لسوء الحظ لا يمكن أن ألعب ضد منتخبين في المباراة النهائية، سألعب ضد فريق واحد فقط".

وأضاف:"أريد أن أقول لكما حظا سعيدا، وأراكما قريبا، إلى اللقاء".

ويستعد المنتخب المصري حامل لقب كأس الأمم الإفريقية 7 مرات، لمواجهة نيجيريا في أول مباراة له بالمجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو، على ملعب رومدي أدجيا في غاروا غدا الثلاثاء، بينما يفتتح المنتخب السنغالي مبارياته في مواجهة زيمبابوي مساء اليوم الاثنين، في المجموعة الثانية وتضم أيضا كل من غينيا وملاوي.

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