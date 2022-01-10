81 %: بطل كأس الأمم الأفريقية «عربي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رشح %81 من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان»، المنتخبات العربية للاحتفاظ بكأس الأمم الأفريقية، في النسخة 33 من بطولة القارة السمراء التي انطلقت أمس في الكاميرون، مقابل %19 فقط، رأوا صعوبة تحقيق هذا الأمر.

ورشح %87 عبر موقع «البيان»، المنتخبات العربية للحفاظ على اللقب الذي توج به المنتخب الجزائري في النسخة الأخيرة في مصر عام 2019، مقابل 31% رأوا العكس، فيما رشح %75 من المشاركين عبر حساب «البيان» على «تويتر»، أن يكون اللقب عربياً، مقابل 25%، رشحوا المنتخبات غير العربية للفوز بالكأس.

وعدّ المدرب السوداني فوزي التعايشة، أن فرصة المنتخبات العربية كبيرة بالفوز بكأس الأمم الأفريقية الحالية، وقال: صعوبة البطولة، وقوة المنتخبات المشاركة، لن تمنعا بعض المنتخبات العربية من الوصول إلى الأدوار النهائية، وخاصة أن هناك مشاركة لمنتخبات عربية من شمالي أفريقيا قوية تمتلك خبرات في هذه البطولة، مثل المنتخب المصري، وهناك منتخبات أخرى تمتلك عناصر وأداء جماعياً متميزاً مثل منتخبات المغرب وتونس، والجزائر التي تدخل البطولة مدافعة عن اللقب.

مفاجآت

وتوقع التعايشة مفاجآت في الأدوار النهائية للنسخة 33، من قبل بعض المنتخبات الأفريقية وقال: تبقى المنافسة متوقعة وشرسة مع المنتخبات العربية من قبل منتخبات أخرى مثل غانا ونيجيريا والسنغال وكوت ديفوار والكاميرون، والتي تمتلك أيضاً، خبرات كبيرة بالبطولة القارية، إلى جانب ميزة الأرض بالنسبة لمنتخب الكاميرون، وتلك الميزة تؤدي دوراً مهماً في البطولات الأفريقية سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية.

وتابع: أما منتخبا السودان وجزر القمر، فلا أعتقد أنهما سيحققان أي مفاجآت، ولكن يمكن لمنتخبات أخرى مثل الغابون وزامبيا ومالي، تحقيق مفاجآت إذ يملكون لاعبين جيدين على المستوى الأوروبي، وأعتقد أن هناك لاعبين عرباً سيكونون مؤثرين على الجانب الفردي، ويصنعون الفارق، وستطبق عليهم رقابة لصيقة في المباريات، مثل المصري محمد صلاح، والجزائريين رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، والمغربيين يوسف النصيري وأشرف حكيمي، والتونسي وهبي الخزري.

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يذكر أن المنتخبات العربية تمكنت من الفوز بكأس أمم أفريقيا 12 مرة في 32 بطولة، وتتصدر مصر قائمة المنتخبات الأكثر فوزاً باللقب القاري برصيد 7 ألقاب، ويليها الكاميرون «5 ألقاب»، وغانا «4 ألقاب»، ونيجيريا «3 ألقاب»، وكل من الجزائر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية «لقبان»، فيما فاز باللقب مرة واجدة كل من السودان، تونس، المغرب، زامبيا، إثيوبيا، جنوب إفريقيا والكونغو.

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