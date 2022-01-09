أسود الكاميرون تستهل رحلتها الأفريقية بفوز ثمين على الخيول

المصدر: د ب أ

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افتتح المنتخب الكاميروني لكرة القدم فعاليات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، والتي تستضيفها بلاده ، بفوز ثمين 2 / 1 على منتخب بوركينا فاسو اليوم الأحد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وتصدر المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) المجموعة مبكرا بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة بانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة ، والتي تقام اليوم أيضا بين منتخبي إثيوبيا وكيب فيردي (الرأس الأخضر) .

وقدم المنتخبان الكاميروني والبوركيني (الخيول) أداء قويا عبر شوطي المباراة التي اتسمت بالإثارة.

وأنهى المنتخب الكاميروني الشوط الأول لصالحه 2 / 1 من خلال ركلتي جزاء سددهما فنسان أبو بكر قائد الفريق.

وكان المنتخب البوركيني هو البادئ بالتسجيل عن طريق جوستافو سانجاري في الدقيقة 24 ليكون أول أهداف هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية.

ولكن المنتخب الكاميروني رد بهدفين سجلهما أبو بكر من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول.

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