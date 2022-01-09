زواحف الكاميرون تهدد "نسور قرطاج"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منسوبة إلى غيلان الشعلالي لاعب المنتخب التونسي، تظهر سوء تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تنطلق في الكاميرون مساء اليوم الأحد، وتظهر أحد الزواحف يقترب من غرف لاعبي "نسور قرطاج" في فندق الإقامة بالبطولة الأفريقية.

وأثارت الصورة التي قام اللاعب بنشرها عبر حسابه على انستغرام "ستوري"، وفقا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من القلق والجدل حول مدى سلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، خاصة وإنها تقام في ظل ظروف استثنائية، وإجراءات احترازية من المفترض إنها مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويشارك المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية، على أمل تكرار إنجازه الأكبر في تاريخ البطولة، عندما حصل على اللقب للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه عام 2004.

وستكون مباراة "نسور قرطاج" الأولى في المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية ضد مالي في استاد ليمبي يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم سيواجه موريتانيا الأحد القادم، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة جامبيا يوم 20 يناير الجاري.

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