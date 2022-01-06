القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات أمم أفريقيا 2022

المصدر: البيان

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ينتظر عشاق الساحرة المستدير انطلاق مباريات كأس أمم أفريقيا في الكامرون في التاسع من يناير التي سيتم نقلها عبر عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، غير أن هناك 8 قنوات أخرى ستبث مواجهات البطولة بشكل مجاني، وهي:

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

مواعيد المباريات بتوقيت الإمارات

الجولة الأولى



الأحد 9 يناير



الكاميرون – بوركينا فاسو (ياوندي، الساعة 20)



إثيوبيا – الرأس الأخضر (ياوندي، الساعة 23)



الاثنين 10 يناير



السنغال – زيمبابوي (بافوسام، الساعة 17)



غينيا – ملاوي (بافوسام، الساعة 21)



المغرب – غانا (ياوندي، الساعة 21)



جزر القمر – الغابون (ياوندي، الساعة 23)



الثلاثاء 11 يناير



الجزائر -سيراليون (دوالا، الساعة 14)



نيجيريا – مصر (غاروا، الساعة 17)



السودان – غينيا بيساو (غاروا، الساعة 23)



الأربعاء 12 يناير



تونس – مالي (ليمبيه، الساعة 17)



موريتانيا - غامبيا (ليمبيه، الساعة 21)



غينيا الاستوائية – ساحل العاج (دوالا، الساعة 23)



الجولة الثانية



الخميس 13 يناير



الكاميرون - إثيوبيا (ياوندي، الساعة 207)



الرأس الأخضر - بوركينا فاسو (ياوندي، الساعة 23)



الجمعة 14 يناير



السنغال – غينيا (بافوسام، الساعة 17)



ملاوي - زيمبابوي (بافوسام، الساعة 20)



المغرب – جزر القمر (ياوندي، الساعة 20)



الغابون - غانا (ياوندي، الساعة 23)



السبت 15 يناير



نيجيريا - السودان (غاروا، الساعة 20)



غينيا بيساو - مصر (غاروا، الساعة 23)



الأحد 16 يناير



غامبيا – مالي (ليمبيه، الساعة 17)



تونس - موريتانيا (ليمبيه، الساعة 20)



ساحل العاج - سيراليون (دوالا، الساعة 20)



الجزائر – غينيا الاستوائية (دوالا، الساعة 23)



الجولة الثالثة



الاثنين 17 يناير



الرأس الأخضر - الكاميرون (ياوندي، الساعة 20)



بوركينا فاسو- إثيوبيا (بافوسام، الساعة 20)



الثلاثاء 18 يناير



زيمبابوي - غينيا (ياوندي، الساعة 20)



ملاوي - السنغال (بافوسام، الساعة 20)



الغابون - المغرب (ياوندي، الساعة 23)



غانا – جزر القمر (غاروا، الساعة 23)



الأربعاء 19 يناير



مصر - السودان (ياوندي، الساعة 23)



غينيا بيساو - نيجيريا (غاروا، الساعة 23)



الخميس 20 يناير



سيراليون – غينيا الاستوائية (ليمبيه، الساعة 20)



ساحل العاج - الجزائر (دوالا، الساعة 20)



غامبيا - تونس (ليمبيه، الساعة 23)



مالي – موريتانيا (دوالا، الساعة 23)



ثمن النهائي



الأحد 23 يناير



(المباراة 1) ثاني المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثالثة (ليمبيه، الساعة 20)



(المباراة 2) أول المجموعة الرابعة ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة (غاروا، الساعة 23)



الاثنين 24 يناير



(المباراة 3) أول المجموعة الأولى ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة (ياوندي، الساعة 23)



(المباراة 4) ثاني المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة السادسة (بافوسام، الساعة 20)



الثلاثاء 25 يناير



(المباراة 5) أول المجموعة الثانية ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثالثة والرابعة (بافوسام، الساعة 20)



(المباراة 6) أول المجموعة الثالثة ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثانية والسادسة (ياوندي، الساعة 23)



الأربعاء 26 يناير



(المباراة 8) أول المجموعة السادسة ضد ثاني المجموعة الخامسة (ليمبيه، الساعة 20)



(المباراة 7) أول المجموعة الخامسة ضد ثاني المجموعة الرابعة (دوالا، الساعة 23)



ربع النهائي



السبت 29 يناير



(المباراة أ) الفائز من المباراة 1 ضد الفائز من المباراة 2 (غاروا، الساعة 23)



(المباراة ب) الفائز من المباراة 4 ضد الفائز من المباراة 3 (دوالا، الساعة 20)



الأحد 30 يناير



(المباراة ج) الفائز من المباراة 7 ضد الفائز من المباراة 6 (ياوندي، الساعة 20)



(المباراة د) الفائز من المباراة 5 ضد الفائز من المباراة 8 (دوالا، الساعة 23)



نصف النهائي



الأربعاء 2 فبراير



الفائز من المباراة أ ضد الفائز من المباراة د (دوالا، الساعة 23)



الخميس 3 فبراير



الفائز من المباراة ب ضد الفائز من المباراة ج (ياوندي، الساعة 23)



المرحلة النهائية



الأحد 6 فبراير



مباراة تحديد المركز الثالث (ياوندي، الساعة 20)



المباراة النهائية (ياوندي، الساعة 23)

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