استقبال أسطوري لأبطال أفريقيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي - الجزائر- أ ف ب

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، المنتخب الجزائري على فوزه بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك لمحاربي الصحراء» ونشر سموه صورة لفرحة لاعبي الجزائر.

وحظي المنتخب الجزائري باستقبال أسطوري لدى وصوله أمس إلى الجزائر غداة تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، وعبر عدد من نجوم العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بتتويج الجزائر، وقدموا التهنئة للفريق البطل منهم . الفرنسي من أصل جزائري زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو، وروبرتو كارلوس، وعصام الحضري. أظهر التلفزيون الجزائري وصول طائرة «محاربي الصحراء» وخروج اللاعبين يتقدمهم القائد رياض محرز حاملاً الكأس الذهبية، قبل التقدم على بساط أحمر ليستقبلهم رئيس الوزراء نور الدين بدوي في صالون الشرف. قبل أن يصعدوا على متن حافلة مكشوفة عليها صورة كبيرة للاعبين والمدرب، إضافة إلى نجمتين في إشارة للقبين القاريين، وعبارتي «فخورون بكم» و«أبطال إفريقيا». وانطلقت الحافلة في جولة في شوارع العاصمة وصولاً إلى ساحة أول مايو، حيث احتشد آلاف الجزائريين لاستقبال المنتخب، ووصل الكثيرون إلى الساحة من الساعة التاسعة صباحاً.

وتقدمت الحافلة ببطء في شوارع الجزائر، وسط حشود المشجعين الذين لوحوا بالأعلام الجزائرية ورددوا هتافات «وان، تو، ثري، فيفا لالجيري 1, 2، 3، تحيا الجزائر».