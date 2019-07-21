رسالة مؤثرة من زيدان للمنتخب الجزائري

المصدر: البيان الالكتروني

"شقيقي فريد سيكون جد فخور بهذا التتويج"، مطلع الرسالة التي وجهها نجم الكرة العالمية الفرنسي زين الدين زيدان للمنتخب الجزائري عقب تتويجه بكأس أمم إفريقيا الثانية في تاريخه بالقاهرة، بعد الفوز أمام منتخب السنغال الجمعة.

ونشر مدرب ريال مدريد الإسباني رسالة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام وجهها للمنتخب الجزائري، قائلا:

"شقيقي فريد سيكون جد فخور بهذا التتويج، هنيئا للمنتخب الجزائري، هذا الفوز لكل الشعب.. تحيا الجزائر، سأواصل تلميع نجمته كل يوم من حياتي"، وأرفقها بصورة للاعبي المنتخب الجزائري برفقة الكأس.