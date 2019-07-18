نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون عام 2021، التي أجريت اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع المنتخبات العربية في مجموعات متوازنة.

وتقام التصفيات على مرحلتين هي الدور التمهيدي الذي يشارك فيه أخر ثمانية منتخبات في التصنيف الأفريقي ، ثم دور المجموعات على أن يتأهل 24 منتخبًا للنهائيات من بينهم صاحب الأرض الكاميرون، علما بأنها ستجرى خلال الفترة من السابع من أكتوبر المقبل حتى تشرين ثان/نوفمبر 2020.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

مالي وغينيا وناميبيا والفائز من لقاء ليبيريا وتشاد بالدور التمهيدي

المجموعة الثانية:

مالاوي وأوغندا وبوركينا فاسو والفائز من لقاء جنوب السودان مع سيشيل بالدور التمهيدي.

المجموعة الثالثة:

السودان وجنوب أفريقيا وغانا والفائز من لقاء موريشيوس وساوتومي وبرنسيب من الدور التمهيدي.



المجموعة الرابعة:



أنجولا والجابون والكونغو الديمقراطية والفائز من لقاء جيبوتي وجامبيا من الدور التمهيدي.



المجموعة الخامسة:



المغرب وموريتانيا وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى.



المجموعة السادسة:



رواندا وموزمبيق والرأس الأخضر والكاميرون.



المجموعة السابعة:



مصر وكينيا وتوجو وجزر القمر.



المجموعة الثامنة:



الجزائر وبوتسوانا وزيمبابوي وزامبيا.



المجموعة التاسعة:



غينيا بيساو والكونغو والسنغال وإي سواتيني.



المجموعة العاشرة:

تونس وليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.



المجموعة الحادية عشرة:

كوت ديفوار ومدغشقر والنيجر وإثيوبيا



المجموعة الثانية عشرة:

نيجيريا وسيراليون وبنين وليسوتو.