جارسيا يعتذر للجماهير المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم الإسباني تيتو جارسيا، المدرب العام السابق للمنتخب المصري لكرة القدم، باعتذار للجماهير المصرية عن الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وكان المنتخب المصري ودع منافسات البطولة التي توج بلقبها سبع مرات من قبل، من دور الـ 16 بالهزيمة أمام نظيره الجنوب أفريقي صفر / 1 في السادس من تموز/يوليو الجاري.

وقال تيتو في تصريحات تليفزيونية في وقت متأخر مساء الثلاثاء إن منتخب مصر قدم أفضل مبارياته في البطولة أمام جنوب أفريقيا، لكنه بشكل عام لم يقدم أفضل ما لديه في البطولة.

ودافع تيتو عن قرار المدرب المكسيكي خافيير أجيري بإشراك اللاعب عمرو وردة، الذي دفع به من مقعد البدلاء في الدقيقة 64 من مباراة جنوب أفريقيا، وذلك في أعقاب أزمة اللاعب المتعلقة بوسائل التواصل الإجتماعي.

وقال تيتو: "عمرو وردة لم يخطئ في المعسكر، وبالتالي لم أكن مؤيدا لاستبعاده من المنتخب المصري... تسريبات اللاعب كانت قديمة ولم تحدث خلال البطولة، ومسألة استبعاده ثم الاستدعاء مرة أخرى تخص اتحاد الكرة المصري وليس الجهاز الفني... منتخب مصر كان يحتاج اللاعب من الناحية الفنية، لذلك قررنا ضمه ومشاركته بأمم أفريقيا."