تونس تحلم بالمركز الثالث الأفريقي

يقارب المنتخب التونسي لكرة القدم مباراة المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية ضد نيجيريا اليوم بذهنية أولمبية، باحثاً عن جائزة ترضية على منصة التتويج بعد الخسارة الصعبة في نصف النهائي أمام السنغال.

وفشل نسور قرطاج الباحثون عن لقب قاري ثانٍ بعد 2004 ، في بلوغ النهائي الذي يقام على استاد القاهرة الجمعة، بخسارتهم أمام السنغال 0 -1 الأحد.

وأضاع منتخب تونس خلال المباراة ركلة جزاء (مثله مثل السنغال)، وحرم ركلة أخرى في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني الإضافي، احتسبها الحكم بداية، لكنه تراجع عن قراره إثر مراجعة تقنية المساعدة بالفيديو («في ايه آر»). على رغم ذلك، شدد المدرب الفرنسي للمنتخب ألان جيريس الثلاثاء على أن لاعبيه سيقاربون مباراة اليوم برغبة الفوز. القاهرة- أ ف ب