جيريس يعلن تشكيلة تونس لمواجهة السنغال

المصدر: وكالات

أعلن الفرنسي ألان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، عن تشكيلة "نسور قرطاج" الأساسية، التي ستواجه اليوم منتخب السنغال، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

ويدخل المنتخب التونسي اللقاء محروما من خدمات لاعبين لأسباب صحية، ويتعلق الأمر بالمدافع وجدي كشريدة، ومتوسط الميدان غيلان الشعلالي.

وسيعتمد جيريس على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: معز حسن

في خط الدفاع: حمد دراغر، ديلان براون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.

في خط الوسط: إلياس السخيري، أيمن بن محمد، الفرجاني ساسي.

في خط الهجوم: يوسف المساكني، وهبي الخزري، طه ياسين الخنيسي.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستقام على أرضية ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة، في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.