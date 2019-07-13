نيجيريا: 50 ألف دولار لمن يسجل هدفاً في الجزائر

المصدر: البيان الإلكتروني

تعهد بعض رجال الأعمال في نيجيريا بمكافآت مالية ضخمة لتشجيع اللاعبين على تحقيق الفوز أمام الجزائر في المباراة المرتقبة التى تجمعهما غداً، الأحد، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت وسائل إعلام نيجيرية أن أليكو دانجوتي، الذي يعد من أغنى رجال الأعمال فى القارة السمراء، رصد مكافأة مالية 50 ألف دولار، ما يوازى 830 ألف جنيه مصرى، لكل هدف يسجله اللاعبون فى مرمى المنتخب الجزائرى.

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن فيمى أوتيدولا رجل الأعمال الذى ينشط فى مجال البترول رصد 25 ألف دولار، كمكافأة لكل هدف يسجله اللاعبون فى مباراة نصف النهائي أمام الجزائر، وذلك بخلاف المكافآت التي وعد بها مسؤولو الاتحاد النيجيري لكرة القدم.