75 ألف دولار مكافآت للاعبي نيجيريا

المصدر: ابوجا - أ ف ب

انعكس النجاح الذي حققه منتخب نيجيريا لكرة القدم ببلوغ الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وعوداً بمكافآت سخية للاعبيه تبلغ 75 ألف دولار على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون.

ويعد هذا المبلغ منفصلاً عن المكافآت المخصصة من قبل سلطات كرة القدم المحلية للاعبي «سوبر إيغلز» («النسور الممتازة») الذين بلغوا الدور نصف النهائي لملاقاة الجزائر غداً في القاهرة، علماً بأنه سبق لهم أن نفذوا إضراباً في النسخة الحالية على خلفية عدم نيل مكافآتهم.

وأفاد رئيس الاتحاد النيجيري للعبة أماجو بينيك أن رجل الأعمال أليكو دانغوتي الذي يعد أثرى أثرياء إفريقيا، تعهد بدفع مكافأة قدرها 50 ألف دولار لكل هدف يسجله اللاعبون في مرمى المنتخب الجزائري.

كما تعهد قطب صناعة النفط فيمي أوتيدولا بدفع 25 ألف دولار كمكافأة لكل هدف يسجله اللاعبون في نصف النهائي والمباراة النهائية المقررة في 19 يوليو، والتي سيواجهون - في حال تأهلهم إليها - الفائز في نصف النهائي الثاني الذي يجمع تونس والسنغال.

وستكون هذه المكافآت منفصلة عن المخصصة من الاتحاد، والتي وصلت بحسب مسؤوليه إلى 72 ألف دولار، أي منذ انطلاق البطولة وحتى الفوز 2-1 على جنوب إفريقيا في ربع النهائي.