بشرى سارة للجمهور التونسي قبيل مواجهة السنغال

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الحكومة التونسية تخصيص 3 طائرات لنقل مشجعي المنتخب التونسي لكرة القدم إلى مصر، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام نظيره السنغالي بعد غد الأحد في الدور قبل النهائي بكأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وحسم المنتخب التونسي تأهله إلى المربع الذهبي إثر تغلبه على منتخب مدغشقر 3 / صفر مساء الخميس في ختام منافسات دور الثمانية.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قرار الحكومة ووزارة النقل بالتنسيق مع شركة الخطوط التونسية من أجل تخصيص ثلاث طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى القاهرة.

وأفاد الاتحاد بأن الاتصالات جارية مع اللجنة المنظمة للبطولة من أجل التنسيق لتسهيل حصول المشجعين على التذاكر وإجراءات الدخول إلى الاستاد.

كما أوضح الاتحاد أنه سيجرى التنسيق مع سفارة مصر في تونس لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول لمصر، ومع سفير تونس في مصر لاستقبال الجماهير التونسية وتسهيل التنقلات ودخول الملعب.