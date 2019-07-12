ماني: هدفنا اللقب الأفريقي

المصدر: القاهرة - د ب أ

أبدى ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بنين، أول من أمس، 1 / صفر، في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في مصر.

وقال ماني في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، إن لاعبي السنغال قدموا ما عليهم ونجحوا في تحقيق الهدف الأساسي من المباراة، وهو الفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وأضاف أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز في المباراة المقبلة، والتأهل إلى المباراة النهائية والفوز باللقب.

وأشاد ماني بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب بنين في المباراة، مؤكداً أن المباراة كانت صعبة على فريقه.

وضرب منتخب السنغال، الساعي للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، موعداً في الدور قبل النهائي للمسابقة بعد غدٍ.

ومن ناحيته أكد الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين، أنه يشعر بالإحباط بعد الخسارة من السنغال صفر / 1، وقال دوسييه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه فخور بلاعبي فريقه، الذين قدموا مستوى جيداً طوال فترة البطولة، وأنه كان تحدياً كبيراً بالنسبة له أن يلعب مع أكبر المنتخبات في أفريقيا، مشيراً إلى العزيمة الكبيرة التي تحلّى بها لاعبوه، من أجل الاستمرار أكثر من ذلك في المسابقة.

وشدد دوسييه على قوة المنتخب السنغالي، ووجود لاعبين كبار به قادرين على قلب الأمور لصالحهم وعلى رأسهم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

وتابع دوسييه أنه منذ توليه مسؤولية تدريب بنين، وهو يسعى لترك بصمة، موضحاً أنه لا يفكر في المستقبل.

واختتم مدرب منتخب بنين تصريحاته بأن عقده مستمر وسيكمل مشواره مع الفريق، حيث يسعى إلى التعلم من البطولة الأفريقية استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022.