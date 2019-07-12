روهر: أنتظر دعم المصريين لنا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أبدى جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على جنوب أفريقيا 2 / 1 في الدور ربع النهائي.

وقال روهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «قدمنا مباراة كبيرة ورائعة للغاية أمام خصم قوي، وكنت أتوقع ألا يكون أداء جنوب أفريقيا أعلى مما قدموه منذ أيام أمام منتخب مصر».

وأضاف: «بين شوطي المباراة، طالبت اللاعبين بالهجوم وتسجيل مزيد من الأهداف بعد التقدم في الشوط الأول، وكنا مسيطرين على مجريات الشوط الثاني، لكن من ركلة ثابتة وخطأ دفاعي تلقت شباكنا هدفاً، وهو ما أربكنا قليلاً». وتابع: «سعيد بتشجيع الجماهير المصرية وأنتظر دعمهم لنا في مباراة نصف النهائي». وينتظر المنتخب النيجيري في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الجزائر وكوت ديفوار أمس الخميس في دور الثمانية.

وعلى جانب آخر، اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في مصر، صامويل شوكويزي لاعب منتخب نيجيريا كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا. وسجل شوكويزي هدف التقدم لمنتخب بلاده في المباراة التي تمكن من خلالها منتخب نيجيريا من التأهل إلى قبل النهائي بالفوز 2 / 1 على جنوب أفريقيا.