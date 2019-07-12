تونس تُكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي أمم أفريقيا بثلاثية في مدغشقر

المصدر: د ب أ

أكمل منتخب تونس عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على منتخب مدغشقر الخميس في دور الثمانية للمسابقة القارية.

وقدم منتخب تونس أفضل مبارياته منذ انطلاق النسخة الحالية للمسابقة، حيث كان الطرف الأفضل والأكثر تهديداً للمرمى على مدار شوطي المباراة، ليقتنص انتصاره الأول في البطولة الحالية عن جدارة عقب تعادله في مبارياته الأربع الأولى، ويضع حداً لمغامرة المنتخب الملغاشي، الذي شارك للمرة الأولى في المسابقة القارية.

وأخفق المنتخبان في هز الشباك خلال الشوط الأول للمباراة، التي شهدت حضور الرئيس الملغاشي أندريه راجولينا لمؤازرة منتخب بلاده، قبل أن يفتتح فرجاني ساسي التسجيل لتونس في الدقيقة 52، ثم أضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60، فيما تكفل نعيم السليتي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الانتصار، ضاعف المنتخب التونسي، الذي عاد للظهور في المربع الذهبي للبطولة بعد غياب 15 عاما، من أفراح الجماهير العربية، بعدما جاء صعوده للدور قبل النهائي بعد فترة وجيزة من تأهل المنتخب الجزائري للدور ذاته بفوزه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح.

وكان منتخب تونس اكتفى بالتعادل في مبارياته الثلاث، التي خاضها بمرحلة المجموعات في البطولة الحالية أمام منتخبات أنغولا ومالي وموريتانيا، قبل أن يجتاز عقبة المنتخب الغاني في دور الستة عشر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1.

وضرب المنتخب التونسي موعداً ناريا مع المنتخب السنغالي، الساعي للفوز بالبطولة للمرة الأولى، في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الأحد القادم باستاد الدفاع الجوي (30 يونيو)، حيث يلتقي الفائز منهما في المباراة النهائية التي تقام باستاد القاهرة يوم 19 يوليو الجاري، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي الجزائر ونيجيريا.