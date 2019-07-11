الخنيسي يستجيب لطلب مشجعة صغيرة

المصدر: القاهرة - وكالات

استجاب طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس، لطلب مشجعة صغيرة تابعت من المدرجات المباراة التي جمعت «نسور قرطاج» وغانا الاثنين الماضي في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

ورفعت المشجعة لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية «ياسين الخنيسي هل يمكنني الحصول على قميصك»، وهو ما استجاب له اللاعب بعد المباراة، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للخنيسي وهو يقدم قميصه لعاشقة «نسور قرطاج».

وقدم الخنيسي أداء رائعاً في مباراة غانا، حيث سجل هدف التقدم لـ«نسور قرطاج»، قبل أن يدرك الغانيون هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين ثم إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ فيها لرفاق الخنيسي (5-4).

ويلاقي منتخب تونس اليوم، نظيره من مدغشقر في الدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية المقامة في مصر.

وعلى صعيد آخر، تقدم الحارس التونسي معز حسن بالاعتذار عما بدر منه خلال مباراة نسور قرطاج أمام غانا الاثنين الماضي في دور الستة عشر.

وبدا الغضب واضحاً على وجه معز حسن خلال استبداله بالحارس فاروق بن مصطفى مباشرة قبل ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمت الفوز لتونس بنتيجة 5 /‏4 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وكتب معز عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «أود أن أتطرق لما حدث بالأمس، وسأبدأ بالاعتذار لمدربي وزملائي ولكل المشجعين التونسيين».

وأضاف: «رد فعلي المرفوض جاء تحت تأثير الضغوط التي عشناها في المباراة».