أندريه أيو سعيد بإنجازه الشخصي

المصدر: القاهرة - د ب أ

أبدى أندريه أيو قائد المنتخب الغاني سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه بقميص منتخب بلاده بتسجيل الهدف التاسع له ليصبح الهداف التاريخي لغانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عبر النسخة المقامة حالياً في مصر.

وودّع المنتخب الغاني بطولة كأس أفريقيا 2019 بالهزيمة أمام نظيره التونسي في دور الستة عشر، أول من أمس، بضربات الجزاء الترجيحية.

وقال أيو في تصريحات صحفية أمس إن الإنجاز الشخصي ما كان ليتحقق لولا مساعدة زملائه بالمنتخب، مضيفاً: «كنت سأبدو أكثر سعادة لو حققنا الفوز بالكأس الأفريقية». وذكر أيو: «واجهتنا انتقادات في بداية مشوارنا بكأس الأمم الأفريقية، لا صحة على الإطلاق لوجود مشكلات بين لاعبي منتخب غانا، أشكر زملائي على ما قدموه طوال البطولة، وأعتذر للشعب الغاني على الخروج».