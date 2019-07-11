النيابة تفتح التحقيقات مع مسؤولين باتحاد الكرة المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، أول من أمس، بإحالة البلاغات ضد مسؤولين في اتحاد الكرة المصري، إلى نيابة الأموال العامة العليا.

وتتضمن البلاغات ضد مسؤولي الاتحاد، تهماً بإهدار المال العام، وفق ما ذكر مراسل «سكاي نيوز عربية».

وقرر النائب العام المصري تحديد جلسة 22 يوليو الجاري، للبدء في إجراء تحقيقات موسعة في تلك البلاغات.

يذكر أن منتخب مصر فاجأ الجميع بخروجه من الدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل. وانهالت الانتقادات عقب المباراة بشأن أداء المنتخب، وبعض قرارات اتحاد الكرة المصري، مما دفع هاني أبوريدة للاستقالته من رئاسة الاتحاد، إلى جانب عدد كبير من أعضائه، والجهاز الفني للمنتخب.