البدري يتمنى تدريب المنتخب المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قال حسام البدري، رئيس جهاز الكرة في نادي بيراميدز: «إن تدريب منتخب مصر شرف لأي مدرب». ودخل البدري دائرة الترشيحات لتولي مهمة تدريب منتخب مصر بعد إقالة المكسيكي أغيري، عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ 16 في بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف البدري في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن تدريب منتخب مصر شرف لأي مدرب. ويرى البدري، أن لاعبي المنتخب يحتاجون إلى إعادة تأهيل للخروج من الأزمة التي تعرضوا لها عقب الإخفاق الأفريقي، ولفت إلى أن الدوري المصري عامر باللاعبين الممتازين ممن يستحقون شرف تمثيل المنتخب، وشدد في الوقت نفسه على أن مهمة المدرب الجديد لن تكون سهلة.