جسر جوّي لنقل أنصار "محاربي الصحراء" إلى مصر

المصدر: البيان الالكتروني

نظراً للطلب المتزايد في الجزائر لحضور مباراة "محاربي الصحراء" وكوت ديفوار" في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، أضافت الخطوط الجوية الجزائرية طائرتين جديدتين لنقل الأنصار إلى مصر، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأضاف ذات المصدر أن العدد الإجمالي للأنصار المتنقلين عبر الخطوط الجوية الجزائرية سيكون 800 مناصر باحتساب الطائرتين المعلن عنهما أمس الاثنين، ويرتفع عدد المتنقلين إلى مصر إلى 1200 مناصر في المجموع، على اعتبار أن شركة طاسيلي سترسل طائرتين هي الأخرى، ليصبح عدد الطائرات التي ستنقل أنصار محاربي الصحراء إلى مصر غدا الأربعاء 6 طائرات.

يذكر أن مباراة الجزائر و"الأفيال" تقام بعد غد الخميس بملعب “السويس” في الدور الربع النهائي لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019.