الصحافة المصرية تصب غضبها على «الفراعنة»

المصدر: القاهرة - وكالات

أفردت الصحف المصرية مساحات كبيرة الأحد، للتعليقات المنتقدة لأداء المنتخب، متحدثة عن خيبة أمل ملايين المشجعين، و«أخطاء كارثية» لم يسلم منها المدرب أغيري واللاعبون.

وكان الفراعنة من أبرز المرشحين للقب، لا سيما أنهم يستضيفون البطولة على أرضهم للمرة الخامسة (توجوا باللقب ثلاث مرات في الاستضافات الأربع السابقة)، ويحملون الرقم القياسي في عدد ألقابها (7).

وعنونت صحيفة «الأخبار»، «منتخبنا يخذل الملايين ويودع أمم أفريقيا».

ورأت صحيفة «الأهرام» الحكومية، أن ما حصل كان «واحدة من أكبر مفاجآت الكان (بطولة أمم أفريقيا) 2019»، وأن كرة القدم المصرية دفعت «نتيجة أخطاء الجهاز الفني، التي بدأت من اختياراته لقائمة المنتخب، ودخوله البطولة بلاعبين دون المستوى الدولي».

من جهتها، تحسرت صحيفة «الوطن» على «تبخر الحلم»، بعد «أخطاء كارثية» من المدرب المكسيكي، وإهدار اللاعبين لفرص أتيحت لهم في مباراة الأمس للتسجيل في مرمى جنوب أفريقيا، التي أنهت دور المجموعات بفوز واحد وخسارتين، وحلت ثالثة في المجموعة الرابعة.

وكان صلاح نفسه محط انقسام واسع في أوساط المشجعين، على خلفية موقفه من قضية زميله عمرو وردة، ودعوته إلى منحه فرصة ثانية.