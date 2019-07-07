مورينيو يكشف أسباب هزيمة الفراعنة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أسباب هزيمة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا قائلا إن تنظيم المنتخب المصري داخل الملعب كان سبب الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف مورينيو، خلال لقاء تلفزيوني، أن المنتخب المصري شهد "تنظيما سيئا جدا داخل الملعب، بينما ظهر منتخب جنوب أفريقيا بصورة منظمة للغاية، وأثبت أنه يملك مدربا جيدا".

وتابع: "خلال المباراة كانت خطوط المنتخب المصري غير مترابطة، خاصة خطي الدفاع ووسط الملعب، أعتقد أن الخسارة كانت مستحقة ومتوقعة طيلة مجريات المباراة.. وفي المقابل لعب منتخب جنوب أفريقيا جيدا".

وأوضح مورينيو أن دفاع منتخب مصر قدم العديد من الفرص لمنتخب جنوب إفريقيا من خلال تركه لمساحات فارغة بشكل كبير خلف صفوفه وفي وسط ميدانه، مما سمح للمنتخب المنافس أن يخترق ويسجل الأهداف بسهولة".