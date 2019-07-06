ماني: لن أسدد ركلات الجزاء مرة أخرى

المصدر: البيان الالكتروني

قال نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني إنه لن يسدد ركلات الجزاء مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، مرة أخرى بعد إضاعته لركلتي جزاء خلال البطولة.

وأضاع نجم ليفربول ركلة الجزاء الثانية له بالبطولة مساء الجمعة، خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا، والتي انتصرت فيها السنغال بنتيجة 1-0، بهدف سجله ماني نفسه.

وكان ماني قد أضاع ركلة جزاء أمام كينيا في دور المجموعات، قبل أن يسجل ركلة جزاء أخرى أمام كينيا في نهاية المباراة.

ويتصدر ماني هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، كان من الممكن أن ترتفع لـ5 لو استثمر ركلتي الترجيح التي أهدرهما.

وقال ماني لوسائل الإعلام السنغالية بعد المباراة أمام أوغندا: "إنه انسحاب مؤقت.. لقد أضعت ركلتي جزاء في مباراتين ويجب أن أعترف أنها ليست نسبة جيدة".