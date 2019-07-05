بنين بـ 10 لاعبين تقصي المغرب بركلات الترجيح

المصدر: د ب أ

فجر منتخب بنين مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بالمنتخب المغربي من بطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تغلب عليه 4 / 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، اليوم الجمعة في دور الستة عشر من البطولة.

وشهدت المباراة على ستاد السلام بالقاهرة، تقلبات دراماتيكية، بدأت بتقدم مفاجئ لبنين عبر مويس ولفريد أديليهو (53)، قبل أن يعادل المغرب عبر يوسف النصيري (76). وفي الدقيقة 90+4، أتيحت فرصة ذهبية للمغرب بركلة جزاء لحكيم زياش، لكن كرته ارتدت من القائم الأيسر.

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب البنيني كل من أوليفر فيردون وديفيد شيجلا وأناني تيدجاني، فيما سجل للمنتخب المغربي أسامة الإدريسي وأهدر سفيان بوفال ويوسف النصيري.

وبهذا الفوز صعد المنتخب البنيني لدور الثمانية ليضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي تجمع بين السنغال وأوغندا التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المنتخب المغربي لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، فيما صعد منتخب بنين لهذا الدور بصفته واحداً من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بعدما جمع ثلاث نقاط.