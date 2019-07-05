بشرى سارة لجماهير مصر بشأن صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

أصبح النجم المصري محمد صلاح جاهزاً للمشاركة في لقاء جنوب أفريقيا غداً السبت.

وغاب صلاح عن مران الخميس بسبب نزلة برد وتم التدخل الطبي من قبل محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري الذى قرر إراحة اللاعب من التدريبات بالاتفاق مع أجيري المدير الفني للفراعنة،ولكن تحسنت حالته كثيراً اليوم وأصبح جاهزاً لخوض مواجهة جنوب إفريقيا ، وفقاً للصحف المصرية.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراته أمام جنوب أفريقيا، فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت، على استاد القاهرة.