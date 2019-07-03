بلماضي: الطريق إلى اللقب لا يزال طويلاً

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن الطريق للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 لا يزال طويلاً ومن الضروري استثمار المكاسب التي حققها فريقه حتى الآن.

وأنهى المنتخب الجزائري الدور الأول بالفوز 3 - 0 على تنزانيا محققاً العلامة الكاملة ليكرر إنجاز دورة 1990 التي توجت بها الجزائر على أرضها.

إنجاز

وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، «حققنا إنجازاً كبيراً بفوزنا في المباريات الثلاث. هذا شيء جيد لنا. أمام تنزانيا، لعبنا بتشكيلة جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي لعبنا بها أمام كينيا والسنغال. أنا سعيد كمدرب لأداء اللاعبين وبالأهداف التي سجلناها في مرمى تنزانيا».

وأضاف «ما حققناه لن أقارنه بما حققه جيل 1990 الذي توج باللقب الأفريقي. لم نفز إلا بمبارياتنا الثلاث. المشوار أكثر من إيجابي لكن الطريق لا يزال طويلاً إذا كنا نستهدف لقب البطولة».

مكاسب

وأشار «هناك مكاسب حصلنا عليها من فوزنا بمبارياتنا الأولى في البطولة. سأركز على الجانب السيكولوجي لبقية المباريات. التحضير الذي بدأناه منذ مطلع يونيو الماضي أكد أننا لم نكن على خطأ».

ورشح بلماضي منتخبي مصر والسنغال للمنافسة على اللقب لكنه حذر من مفاجآت الأدوار الإقصائية. وأشار إلى أن ياسين براهيمي لاعب بورتو يعاني من مشاكل صحية ما يفسر غيابه عن مباراتي السنغال وتنزانيا.

شرف

من ناحيته أكد النيجيري إمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أن الفريق عليه أن يفخر بمشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال أمونيكي : «لعبنا مباراتنا الأخيرة في الكان، سنعود إلى تنزانيا وعلينا الاستثمار في هذه الخبرة، يتعين حصر المجالات التي يمكن فيها تطوير كفاءات اللاعبين ، كان شرف لنا أن نلعب هذه البطولة، المهم هو أن نعمل على الاستفادة من هذه الخبرة حتى نكون قادرين على المنافسة مستقبلاً».وأوضح أمونيكي، أن سبب خسارة تنزانيا أمام الجزائر يعود إلى الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون بسبب نقص الخبرة أمام فريق قوي جداً. معترفاً أن أداء الفريق في الشوط الأول كان ضعيفاً .