رسمياً.. مصر تواجه هذا المنتخب في دور الـ 16 بأمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

تأهل المنتخب الجنوب أفريقي إلى دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم مستفيداً من مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة الخامسة للبطولة.

وجاءت خسارة أنغولا أمام مالي بهدف نظيف وتعادل تونس مع موريتانيا سلبيا لتصعد بالمنتخب الجنوب أفريقي إلى دور الستة عشر كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وانضم منتخب جنوب أفريقيا إلى منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وبنين، التي تأهلت رسميا كأفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الجنوب أفريقي بالمنتخب المصري، مستضيف البطولة، يوم السبت المقبل في دور الستة عشر.