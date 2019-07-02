مدغشقر.. مفاجأة البطولة

المصدر: القاهرة - أف ب

حققت مدغشقر المفاجأة الكبرى في مشاركتها الأولى، ببلوغها الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية كمتصدرة لمجموعتها (7 نقاط) أمام نيجيريا (6) وغينيا (4) الفائزة في الجولة الثالثة على بوروندي 2-0.

وعلى استاد الإسكندرية، بدأ منتخب «سوبر إيغلز» النيجيري أفضل، لكن مدغشقر باغتته عندما انتزع لالينا انجاناهاري الكرة من المدافع المرتبك ليون بالونغان وراوغ الحارس إكشوكوو إزينوا وسددها في الشباك الخالية (13).

حامل اللقب

ولم تنتظر نيجيريا حاملة اللقب ثلاث مرات (1980 و1994 و2013) كثيراً قبل أن تبدأ السعي لتعديل النتيجة، بيد أن محاولاتها بقيت بلا خطورة حتى الدقيقة 30 عندما كاد أحمد موسى، لاعب النصر السعودي، أن يحقق التعادل، بيد أن الحارس الملغاشي ملفين أدريان سبقه إلى الكرة.

انطلاق

ولم تكد تمر 8 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، حتى عمّقت مدغشقر المفاجأة بتسجيلها الهدف الثاني من ركلة حرة سددها شارل أندريا، لاعب العدالة السعودي، فارتطمت الكرة بالبديل النيجيري ولفريد نديدي وتحولت إلى شباك الحارس إزينوا (53).

وفي المباراة الثانية على استاد السلام في القاهرة، تغلبت غينيا على بوروندي 2-صفر أيضاً ضمن المجموعة ذاتها.