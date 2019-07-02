نجاح مصري في التنظيم

المصدر: القاهرة - د ب أ

قال محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إن البطولة الحالية ستشكل حدثاً تاريخياً يضاهي البطولات العالمية.

وقال فضل في مؤتمر صحفي مشترك مع النيجيري سامسون ادمو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في استاد القاهرة الدولي «عندما قررنا استضافة البطولة كانت لدينا مجموعة من الأفكار، عملنا كثيراً من أجل تهيئة البنى التحتية، واجهنا الكثير من التحديات وكنا نبحث عن أفضل صورة ممكنة».

وأضاف «من بين هذه التحديات توفير أكثر من 24 ملعب تدريب للمنتخبات المشاركة إلى جانب ملاعب المنافسة. نستهدف تنظيم بطولة بمستوى عالمي وبشكل مشرف جداً».

وتابع «نعمل باحترافية كبيرة، ونعمل على تدارك النقائص الموجودة وتوفير كل التسهيلات للمشجعين والإعلامين، أعدكم أن دورة مصر ستكون حدثاً تاريخياً».

وأشار إلى المساهمة الكبيرة من جانب الدولة المصرية في إنجاح البطولة، لافتاً إلى المرونة الكبيرة التي تعتمدها الحكومة في منح التأشيرات للمشجعين الأفارقة على اختلاف جنسياتهم.

ووصف النيجيري سامسون ادمو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ما قدمته مصر في سبيل إنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بأنه «معجزة». وقال ادمو: «مصر حققت معجزة بمعنى الكلمة، لم أر هذا الإنجاز في حياتي. الدولة حشدت كل الإمكانيات من أجل توفير كل الظروف المناسبة حتى تظهر البطولة في أفضل صورة، رغم الوقت القصير الذي توفر لديها».

وأضاف «منذ الإعلان عن اختيار مصر لتنظيم كأس أفريقيا في الثامن من يناير الماضي، قدمت لجنة التنظيم عملاً كبيراً وشاقاً، ونجحت في توفير كل شيء من ملاعب على درجة عالية من الجودة، فضلاً عن تجهيز ملاعب التدريب لـ 24 منتخباً. فخورون لما تحقق في فترة قصيرة جداً».

وقال أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق إن بلاده أظهرت للجميع قدرتها على تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا رغم ضيق الوقت.

وأكد أحمد حسن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاميروني صامويل إيتو والسنغالي الحاجي ضيوف، أن الكل يسعى جاهداً لإخراج البطولة الحالية بأفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن مصر تعتز بكل الأفارقة.