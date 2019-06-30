«الفراعنة» و «الرافعات».. معركة الصدارة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني - وكالات

بعدما حقق كل منهما أفضل نتيجة ممكنة في الجولتين السابقتين، يسعى منتخبا مصر «الفراعنة» وأوغندا «الرافعات» إلى تتويج هذه البداية الناجحة لمسيرتهما في بطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) المقامة حاليا في مصر بتجنب احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ويلتقي المنتخبان اليوم على استاد القاهرة الدولي في ختام مبارياتهما بالدور الأول للبطولة التي تستضيفها مصر حالياً.

وحجز المنتخب المصري مقعده فعلياً في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة بعدما حقق انتصارين متتاليين في المجموعة على حساب زيمبابوي 1 - 0 والكونغو الديمقراطية 2 - 0 لكن مباراة اليوم هي السبيل الوحيد أمام الفريق للحفاظ على صدارة المجموعة وضمان مواجهة أفضل كثيراً في الدور الثاني.

ويستطيع المنتخب المصري تحقيق هذا الهدف من خلال التعادل في مباراة اليوم ورفع رصيده إلى سبع نقاط لكن اللاعبين بقيادة مديرهم الفني المكسيكي خافيير أغيري يرغبون في مواصلة الانتصارات وإحراز العلامة الكاملة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

دفاع

ودافع المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، وأكد أن إصابة الحارس محمود عبدالرحيم الشهير بـ «جنش»، ما هي إلا حادث عابر وليس له علاقة بالأحمال التدريبية، وذلك بعد أن طالت الاتهامات ناجي بالتسبب في إصابة جنش وابتعاده عن كأس الأمم الأفريقية. وأصيب حارس الزمالك بقطع في وتر أكيليس، في أثناء التدريبات، وأثبتت الفحوصات غيابه عن الملاعب مدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور.

ويتطلع منتخبا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية للتمسك بآمالهما في التأهل للدور الثاني عندما يلتقيان اليوم، ولا بديل لكلا المنتخبين سوى الحصول على النقاط الثلاث، إذا أرادا الحفاظ على آمالهما في التأهل للأدوار الإقصائية.

مفاجأة

وعلى عكس معظم التوقعات التي سبقت فعاليات البطولة، ستكون الفرصة سانحة بقوة أمام منتخب مدغشقر للعبور إلى الدور الثاني .

ويلتقي منتخب مدغشقر نظيره النيجيري (النسور) اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وتمثل المباراة مواجهة قمة غير متوقعة على صدارة المجموعة الثانية حيث استهل منتخب مدغشقر مشاركته الأولى في البطولة بأداء قوي ونتائج جيدة وتعادل مع منتخب غينيا ثم فاز على بوروندي ليحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط .

ويحتاج كل من منتخبي نيجيريا ومدغشقر إلى نقطة التعادل في المباراة ليضمن البقاء في موقعه لكن كلا منهما يتطلع لإنهاء مسيرته في المجموعة بفوز مثير على حساب الآخر.