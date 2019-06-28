"أسود الأطلس" يلتحقون بنيجيريا ومصر والجزائر في دور الـ 16

المصدر: د ب أ

لحق المنتخب المغربي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) المقامة حاليا في مصر بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره الإيفواري اليوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب المغربي (أسود أطلس) رصيده إلى ست نقاط بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإيفواري.

ونفض المنتخب المغربي عن نفسه غبار الأداء المتواضع، الذي سيطر على استعدادات الفريق للبطولة الحالية واستمر في مباراة الفريق الأولى بالبطولة الحالية رغم الفوز 1 / صفر على ناميبيا، وقدم الفريق أداء رائعا في مباراة اليوم على غرار ما قدمه في مباراته أمام المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم الماضية العام 2018 بروسيا.

وترجم أسود أطلس هذا الأداء القوي في مباراة اليوم إلى فوز ثمين وضع الفريق في الدور الثاني للبطولة، ليصبح رابع المتأهلين لدور الستة عشر بعد منتخبات نيجيريا (المجموعة الثانية) ومصر (المجموعة الأولى) والجزائر (المجموعة الثالثة).

وأصبح المنتخب المغربي ثالث المنتخبات العربية تأهلا للدور الثاني في البطولة الحالية بعد منتخبي مصر والجزائر، فيما لا تزال الفرصة سانحة أمام منتخبي تونس وموريتانيا للحاق بهم.

وفي المقابل، واصل المنتخب الإيفواري (الأفيال) عروضه غير المقنعة في الآونة الأخيرة وسقط في فخ الهزيمة اليوم بعدما حقق فوزا صعبا 1 / صفر على جنوب أفريقيا في الجولة الأولى.

وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله يوسف النصيري في الدقيقة 23، فيما أهدر مع زملائه فرصة حسم المباراة تماما في هذا الشوط بعدما أهدروا عدة فرص محققة، كما سنحت بعض الفرص للمنتخب الإيفواري لكنها لم تسفر عن شيء.

وفي الشوط الثاني، عاند الحظ المنتخب المغربي في أكثر من كرة خطيرة لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول.