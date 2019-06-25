الكاميرون يستبعد مهاجمه رسمياً بسبب خطر "الموت المفاجئ"

المصدر: البيان الالكتروني

قال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الاثنين، إن مهاجمه الدولي جويل تاغويو استبعد من التشكيلة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، بعد تشخيص معاناته من تشوه في الشريان التاجي كان سيعرضه لخطر الموت المفاجئ.

وأضاف الاتحاد في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما والذي يلعب لنادي ماريتيمو البرتغالي يعاني من مشكلة "في الشريان التاجي اكتشفها طبيب المنتخب وليام نجاتشو وتشكل خطرا على حياته حال مشاركته".

وتابع "بناء على نصيحة الطبيب قرر المدرب كلارنس سيدورف عدم المخاطرة بحياة اللاعب الذي سيغادر البطولة".

واكتشف الطبيب المشكلة في بادئ الأمر خلال معسكر تدريبي استعدادا للبطولة وأكدت فحوص لاحقة مخاوفه.

وأضاف البيان "استقبل الجميع هذه الأنباء في معسكر الفريق بحزن بالغ ولم يتمالك الجهاز الفني واللاعبون دموعهم".

ولم تلعب الكاميرون مباراتها الأولى في البطولة وبالتالي تستطيع استبدال تاجو.