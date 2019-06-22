رقم قياسي جديد لمصر في افتتاح بطولة أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

تقاسم المنتخب المصري لكرة القدم الرقم القياسي لأكثر المنتخبات خوضا للمباريات الافتتاحية في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا مع المنتخب الكاميروني.

وخاض المنتخب المصري المباراة الافتتاحية السادسة له في تاريخ البطولة أمام زيمبابوي الجمعة، وفاز بها بهدف نظيف، في افتتاح مباريات النسخة الـ32 بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وخاض منتخب مصر المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى للمسابقة قبل 62 عاما أمام مضيفه منتخب السودان، حيث انتهت بفوزه 2 / 1، قبل أن يلعب المباريات الافتتاحية للنسخ الأربع التي قام باستضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، حقق خلالها ثلاثة انتصارات، مقابل خسارة وحيدة.

ويحمل المنتخب المصري العديد من الأرقام القياسية في كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد هو المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، وهو الأكثر مشاركة في المسابقة، بعدما شارك في 24 نسخة، والأكثر خوضا للمباريات برصيد 91 مباراة، قبل هذه المباراة، والأكثر تحقيقا للانتصارات (51 فوزا) والأكثر تسجيلا للأهداف (155 هدفا).

ومن إجمالي 31 مباراة افتتاحية، قبل مباراة أمس، كان صاحب الضيافة متواجدا كطرف في 29 نسخة، بعدما شهدت نسختا المسابقة عامي 1970 بالسودان و1992 في السنغال غياب صاحب الأرض.

وحقق أصحاب الأرض الفوز في 16 مباراة افتتاحية، مقابل تسعة تعادلات وأربع هزائم، وحقق المنتخب المصري أول فوز لأصحاب الأرض في المباريات الافتتاحية للمسابقة منذ سبعة أعوام.

ويعتبر المنتخب المصري أكثر المنتخبات نجاحا في المباريات الافتتاحية، عقب تحقيقه انتصاره الخامس من إجمالي ست مباريات افتتاحية، بينما يعد المنتخب الجزائري صاحب أكبر فوز في اللقاءات الافتتاحية، عندما تغلب 5 / 1 على نظيره النيجيري في افتتاح البطولة عام 1990 بالجزائر.

وشهدت مباراة منتخبي أنغولا ومالي في افتتاح المسابقة التي جرت العام 2010 بأنغولا، أكبر عدد من الأهداف في المباريات الافتتاحية، بعدما انتهت بالتعادل 4 / 4، في حين تعتبر مباراة افتتاح المسابقة العام 2013 التي أقيمت بين منتخبي جنوب أفريقيا وجزر الرأس الأخضر (كاب فيردي) هي الوحيدة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف، في تاريخ لقاءات افتتاح أمم أفريقيا.

ونستعرض فيما يلي المباريات الافتتاحية للنسخ الـ32 السابقة في كأس الأمم الأفريقية.

السنة (1957) الدولة المضيفة (السودان) نتيجة المباراة (السودان 1 - مصر 2).

السنة (1959) الدولة المضيفة (مصر) نتيجة المباراة (مصر 4 - إثيوبيا صفر).

السنة (1962) الدولة المضيفة (إثيوبيا) نتيجة المباراة (إثيوبيا 4 - تونس 2).

السنة (1963) الدولة المضيفة (غانا) نتيجة المباراة (غانا 1 - تونس 1).

السنة (1965) الدولة المضيفة (تونس) نتيجة المباراة (تونس 4 - إثيوبيا صفر).

السنة (1968) الدولة المضيفة (إثيوبيا) نتيجة المباراة (إثيوبيا 2 - أوغندا 1).

السنة (1970) الدولة المضيفة (السودان) نتيجة المباراة (الكاميرون 3 - كوت ديفوار 2).

السنة (1972) الدولة المضيفة (الكاميرون) نتيجة المباراة (الكاميرون 2 - 1 كينيا).

السنة (1974) الدولة المضيفة (مصر) نتيجة المباراة (مصر 2 - أوغندا 1).

السنة (1976) الدولة المضيفة (إثيوبيا) نتيجة المباراة (إثيوبيا 2 - أوغندا صفر).

السنة (1978) الدولة المضيفة (غانا) نتيجة المباراة (غانا 2 - زامبيا 1).

السنة (1980) الدولة المضيفة (نيجيريا) نتيجة المباراة (نيجيريا 3 - تنزانيا 1).

السنة (1982) الدولة المضيفة (ليبيا) نتيجة المباراة (ليبيا 2 - غانا 2).

السنة (1984) الدولة المضيفة (كوت ديفوار) نتيجة المباراة (كوت ديفوار 3 - توجو صفر).

السنة (1986) الدولة المضيفة (مصر) نتيجة المباراة (مصر صفر - السنغال 1).

السنة (1988) الدولة المضيفة (المغرب) نتيجة المباراة (المغرب 1 - الكونغو الديمقراطية 1).

السنة (1990) الدولة المضيفة (الجزائر) نتيجة المباراة (الجزائر 5 - نيجيريا 1).

السنة (1992) الدولة المضيفة (السنغال) نتيجة المباراة (الكاميرون 1 - المغرب صفر).

السنة (1994) الدولة المضيفة (تونس) نتيجة المباراة (تونس صفر - مالي 2).

السنة (1996) الدولة المضيفة (جنوب أفريقيا) نتيجة المباراة (جنوب أفريقيا 3 - الكاميرون صفر).

السنة (1998) الدولة المضيفة (بوركينافاسو) نتيجة المباراة (بوركينافاسو صفر - الكاميرون 1).

السنة (2000) الدولة المضيفة (غانا ونيجيريا) نتيجة المباراة (غانا 1 - الكاميرون 1).

السنة (2002) الدولة المضيفة (مالي) نتيجة المباراة (مالي 1 - ليبيريا 1).

السنة (2004) الدولة المضيفة (تونس) نتيجة المباراة (تونس 2 - رواندا 1).

السنة (2006) الدولة المضيفة (مصر) نتيجة المباراة (مصر 3 - ليبيا صفر).

السنة (2008) الدولة المضيفة (غانا) نتيجة المباراة (غانا 2 - غينيا 1).

السنة (2010) الدولة المضيفة (أنجولا) نتيجة المباراة (أنجولا 4 - مالي 4).

السنة (2012) الدولة المضيفة (غينيا الاستوائية والجابون) نتيجة المباراة (غينيا الاستوائية 1 - ليبيا صفر).

السنة (2013) الدولة المضيفة (جنوب أفريقيا) نتيجة المباراة (جنوب أفريقيا صفر - جزر الرأس الأخضر صفر).

السنة (2015) الدولة المضيفة (غينيا الاستوائية) نتيجة المباراة (غينيا الاستوائية 1 - الكونغو 1).

السنة (2017) الدولة المضيفة (الجابون) نتيجة المباراة (الجابون 1 - غينيا بيساو 1).

السنة (2019) الدولة المضيفة (مصر) نتيجة المباراة (مصر 1 - زيمبابوي صفر).