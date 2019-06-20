بالتفاصيل .. جميع ترددات القنوات الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

ساعت قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، حيث يشهد استاد القاهرة مساء غد الجمعة افتتاح البطولة، قبل انطلاق المباراة الأولى بين المنتخب الوطني أمام نظيره زيمبابوي في افتتاح الجولة الأولى.

وينشغل الكثيرون بطريقة متابعة البطولة والقنوات الناقلة للمباريات، في ظل احتكار شبكة تلفزيونية واحدة لجميع حقوق بطولة الأمم الأفريقية في الوطن العربي والشرق الأوسط، بحسب يورو سبورت.

فيما سيتمكن المصريون من متابعة البطولة مجانا بدون تشفير عبر البث الأرضي للتلفزيون المصري، بالإضافة إلى البث الأرضي لقناة "تايم سبورت" التي ظهرت للنور مؤخرا لمواجهة احتكار بث البطولة، خاصة أن مصر تملك حقوق البث الأرضي للبطولة بموجب استضافتها، ولذلك قررت إطلاق قناة "تايم سبورت" لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بصورة عالية الجودة وتم تقوية بثها الأرضي الرقمي الجديد ليوازي البث الفضائي في جودة وقوة الإشارة والصورة.

وتحظى بطولة الأمم الأفريقية بمتابعة كبيرة عبر العالم، حيث لا يتوقف بثها عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعرب فقط، وإنما يتم بثها على بعض القنوات في أوروبا وأمريكا من أجل متابعة المواهب الأفريقية.



وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر وهي قنوات Sabc الجنوب أفريقية، وشبكة يوروسبورت، وقنواتbbc الأمريكية والتلفزيون المصري الأرضي.



وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة للبطولة:



قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.



تردد قناة RTG على التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.



تردد قناة Metro TV على NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.



تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.



تردد قناة RTB TV على Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.



تردد قناة ZNBC TV 1 على Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.



تردد قناة RTG Guinea على Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.



قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية على التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.



قناة ديكال بلوس على التردد Astra 19E – 12012 V 29500.



تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا على التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.



قناة كانل بلوس سبورت فرنسا على التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.



قناة يورو سبورت 2 على Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.



قناة Eurosport 2 Deutschland على Astra 19E – 12721 H 23500.



قناة سبورت بلوس على +Astra 19E – 12402 V 27500.



قناة يورو سبورت 2 اتش دي علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500



علي قمر الهوت بيرد يمكن ضبط تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.



قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.



قناة ORTB على Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.



تردد قناة UBC TV Uganda على تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band