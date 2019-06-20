أغيري: «الفراعنة» وصل إلى مرحلة رائعة

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

كشف المكسيكي خافيير أغيري، مدرب المنتخب المصري «الفراعنة»، أمس أن الفريق وصل لمرحلة رائعة من التحضير الفني والبدني، وأصبح جاهزاً لضربة البداية غداً أمام منتخب زيمبابوي.

وقال أغيري، خلال المؤتمر الصحافي للمباراة، إنه يتابع منتخب زيمبابوي منذ فترة، ويعلم عنه كل كبيرة وصغيرة، ولفت إلى أنه فريق قوي، وقد جهز لاعبيه لهذه المواجهة الصعبة، التي لا بديل عن الفوز بها، خصوصاً أنهم لا يفكرون حالياً إلا في مواجهة زيمبابوي، ولا أحد يفكر في أي مباريات أخرى أو اللقب.

وأضاف مدرب «الفراعنة»، أنه من الطبيعي أن تسعى كل المنتخبات للتأهل، والكل يعلن التحدي، لذا، فإن تأكيد أوغندا وزيمبابوي والكونغو على رغبتهم في التأهل عن المجموعة أمر طبيعي، وواصل أن الفريق المصري مثل جميع المنتخبات، ومحمد صلاح لاعب رائع، ويؤدي مثل بقية اللاعبين في المعسكر، وملتزم تماماً، لأن الهدف واحد، وهو الفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة.

كما كشف أغيري أنه حسم اسم حارس مرمى المنتخب في لقاء زيمبابوي، ولكنه رفض التصريح باسمه، خلال المؤتمر الذي عقد في حضور أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، وفقاً للوائح، وقال المحمدي، إنه وزملاءه بالفريق، يعدون المصريين بالتتويج باللقب، وأن المنتخب يمتلك لاعبين كباراً، والبطولة علي ملعبهم ووسط جماهيرهم.