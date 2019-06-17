فوزان معنويّان لمصر والجزائر في ختام استعداداتهما لبطولة أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم فوزا معنويا على ضيفه الغيني 3 / 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما الأحد، في إطار استعداداتهما لمنافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وتقدم المنتخب المصري بهدف سجله مروان محسن في الدقيقة 11 وتعادل المنتخب الغيني بهدف سجله سوري كابا في الدقيقة، 64 قبل أن يسجل أحمد علي الهدف الثاني في الدقيقة 78 ثم اختتم عمر جابر أهداف المنتخب المصري في الدقيقة 86.

وتعد هذه المباراة الودية هي الأخيرة للمنتخبين المصري والغيني قبل خوض غمار بطولة أمم أفريقيا.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الإفتتاحية ببطولة كأس أمم أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الكونغو وأوغندا.

ومنتخب مصر صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب أعوام 1957و1959و1986و1998و2006و 2008 و2010.

ويخوض منتخب غينيا أولى مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بمواجهة منتخب مدغشقر في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وبوروندي.

ديلور يقود الجزائر لفوز معنوي على مالي

قاد الوافد الجديد أندي ديلور، مهاجم نادي مونبلييه الفرنسي، منتخب الجزائر لفوز معنوي مهم على منتخب مالي 3 - 2، في المباراة الودية التي جمعتهما الأحد، من دون حضور وسائل الإعلام والجمهور، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

تقدم محمد تراوري لمالي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، غير إن بغداد بونجاح، أدرك التعادل للجزائر في الدقيقة 40.

وعاد منتخب مالي لأخذ الأسبقية مجددا في الدقيقة 68، قبل أن يعدل يوسف بلايلي، النتيجة للجزائر في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وسجل أندي ديلور الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة 76 مباشرة بعد نزوله بديلا لياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي.

والتحق ديلور، ببعثة المنتخب الجزائري في الدوحة الخميس الماضي، بعدما اختاره جمال بلماضي، لتعويض هاريس بلقبلة، الذي استبعد لأسباب انضباطية.

كان المنتخب الجزائري، الذي يغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا الثلاثاء، تعادل في مباراته الودية الأولى أمام بورندي 1 - 1، الثلاثاء الماضي.

وتلعب الجزائر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السنغال، وكينيا، وتنزانيا، فيما تشارك مالي في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات تونس وموريتانيا وأنجولا.

يشار إلى أن الجزائر فاز ببطولة امم افريقيا العام 1990.