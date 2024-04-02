عادل تاعرابت: أجواء فريدة لرمضان في الإمارات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد المغربي عادل تاعرابت، لاعب النصر أنه يستمتع بأجواء رمضان في الإمارات للعام الثاني عكس الفترات السابقة التي قضاها في الملاعب الأوروبية والتي عانى فيها كثيراً خلال الشهر المبارك لأن التدريبات كانت تقام صباحاً وفي توقيت لا يتناسب مع اللاعبين الصائمين، إضافة إلى أن مواعيد المباريات كانت تتزامن أيضاً في الكثير من المرات مع الإفطار.

وقال: خلال تجربتي في الملاعب الأوروبية لم أستمتع بأجواء شهر رمضان، كما هو الحال في الإمارات، هنا من السهل التأقلم والتوفيق بين الصوم وممارسة نشاطي الكروي عكس ما عشته سابقاً في أوروبا.

انضم تاعرابت إلى النصر بداية الموسم الماضي بعد مسيرة طويلة قضاها في الملاعب الأوروبية بين 2004 إلى 2022.

وأوضح تاعرابت أنه ما يجعله أكثر سعادة خلال شهر رمضان ليس أجواءه الفريدة في الإمارات، بل هو الشهر الذي يقضي به أكثر الأوقات مع عائلته، وقال: أتناول وجبة الإفطار الخفيفة مع العائلة ثم أتوجه إلى النادي للتدريب ومنه إلى المنزل أو لزيارة أحد الأصدقاء، وخلال السهرة الرمضانية أفضل مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي أو أحد المسلسلات المصرية وأبقى مستيقظاً حتى صلاة الفجر، وبعد الصلاة أتوجه إلى النوم وأستيقظ عند صلاة الظهر، وأبقى مع عائلتي حتى صلاة العصر ثم أقوم بجولة خارجية حتى موعد الإفطار.

وصرح تاعرابت أنه يفضل الأكل المغربي الذي يعتبره الأفضل في العالم، حيث يحرص على تناول شوربة الحريرة التي يشتهر بها المطبخ المغربي إلى جانب العديد من الأطباق الأخرى مثل الكسكس، البسطيلة، المحنشة، المروزية، و طاجين البرقوق وطاجين الدجاج بالزيتون، الطنجية، والسفة المدفونة بالدجاج.

وكشف النجم المغربي أنه يلبي دعوات أصدقائه الإماراتيين لتناول وجبة الإفطار معهم من حين لآخر، مشيراً إلى أنه اشتاق إلى تناول الإفطار مع والديه في المغرب.