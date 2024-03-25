عمرو صلاح: الأطعمة الصحية تجنب الرياضي الإصابات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شدد الدكتور عمرو صلاح الدين، أخصائي العلاج الطبيعي، على ضرورة اتباع الرياضي لنظام غذائي دقيق خلال شهر رمضان المبارك، مع تنظيم ساعات النوم، لتجنب العديد من الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة الصيام لساعات طويلة عن تناول الطعام والماء، مشيراً إلى أن أفضل ساعات التدريب تكون بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات.

نوعية

وأضاف: «يحتاج الرياضي إلى تناول نوعية معينة من الأطعمة خلال أيام الشهر المبارك لتجنب الإصابات، ويجب أن تتضمن وجبة الإفطار بروتينات حيوانية في المقام الأول، وفي مقدمتها الدجاج، ثم اللحوم، والأسماك الغنية بالأوميغا 3 مثل السلمون والتونة والسردين، على أن يتم طهيها بالشواء أو البخار، للحفاظ على قيمتها الصحية، مع تناول كميات من السلطة الخضراء، ولا تقل فيها أنواع الخضروات عن 5 أصناف، مع الإكثار من تناول الماء».

ونصح الدكتور عمرو صلاح، بتناول البطاطا المهروسة على وجبة الإفطار، وأوضح: «البطاطا المهروسة أفضل كثيراً من الموز للرياضي، لأنها توفر 33% من احتياجنا اليومي من البوتاسيوم، وتحتوي حبة البطاطس الكبيرة على 284 سعراً حرارياً، وتوفر 81% من احتياجنا اليومي «فيتامين سي»، و64% من احتياجنا اليومي من فيتامين «بي 6»، و64% من الكربوهيدرات، و8 جرامات من البروتين.

وعن قيام بعض الرياضيين بتحديد يوم أو يومين بتناول الطعام بحرية دون أي نظام غذائي، قال: «هذا أمر مسموح به لكن بحدود، ثم يعود الرياضي إلى التزام النظام الغذائي المحدد، لأن تناول الأطعمة غير الصحية لفترة طويلة، وبكميات كبيرة، يكون لها تأثير كبير على سلامة وأداء الرياضي».

ساعات نوم

وبالنسبة لإمكانية التدريب الرياضي قبل الإفطار، وساعات النوم، قال: «من الممكن، ولكن لا ينصح به، لأن الرياضي يفقد الكثير من الماء، ما يؤدي إلى شد في العضلات، وبالتالي الإصابات، وكذلك قلة ساعات النوم، وهو أمر في غاية الصعوبة للرياضي في شهر رمضان المبارك، لأن التدريبات والمباريات تنتهي عند منتصف الليل تقريباً، ويحتاج الرياضي بعدها إلى ساعتين على الأقل، ما يؤثر على عمل الغدة الصنوبرية».