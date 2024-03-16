الأحبابي: أفضل المنزل خلال رمضان

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يضطلع قائد فريق العين، بندر الأحبابي، بمسؤوليات كبيرة ويواجه تحديات عدة بصفته قائداً للزعيم العيناوي، الذي ينافس على جميع البطولات هذا الموسم، بما في ذلك دوري أبطال آسيا بعد تأهله إلى نصف نهائي المسابقة القارية، كما تأهل من قبل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فضلاً عن المنافسة على الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر.

تنظيم وقت

ورغم هذا الزخم، يرى الأحبابي أن شهر رمضان المبارك فرصة مثالية لإعادة تنظيم وقته والتوفيق بين واجباته على الوجه الأكمل مع النادي والأسرة، بحيث يكون التركيز أكثر على العبادة والتقرب أكثر إلى الله، وإنجاز الأمور المتعلقة بالفريق من تدريبات ومباريات.

صلاة وتدريبات

وكشف الأحبابي، الذي يقضي عامه الثامن لاعباً بالعين بعد عودته من الإعارة إلى ناديي الظفرة وبني ياس في وقت سابق من موسم 2012 قبل العودة مجدداً للنادي موسم 2016، عن أن يومه في شهر رمضان يبدأ بصلاة الفجر كالعادة، وقراءة القرآن، والتدريبات المنزلية قبل الإفطار بنحو ساعتين، وبعد ذلك الذهاب إلى النادي.

برنامج

وأوضح الأحبابي، أنه في حالة لم تكن هناك تدريبات بالنادي ينتهز الفرصة لزيارة الأهل والأقارب والإفطار مع العائلة، موضحاً أنه بدأ الصيام منذ وقت مبكر وكان صغير السن ولم ينقطع عنه بعد ذلك، وأوضح أن الشهر الفضيل له أجواءه الخاصة والمحببة ولكن زحمة الموسم الكروي تحرمه من الاستمتاع بهذه الأوقات الروحانية وينقطع لفترة طويلة عن الأهل ولذلك يحرص على انتهاز أي فرصة للإفطار معهم.

وجبات

وعن الوجبات والمشروبات المفضلة في رمضان، قال بندر إنه يكتفي في الغالب باللبن والرطب والحساء ولا يميل كثيراً للأكل في الإفطار، لكنه يتناول الهريس وبعض النشويات والأرز وعصير البرتقال أحياناً.

وأكد الأحبابي، أنه لا يفضل الخروج من المنزل في شهر رمضان المبارك إلا للنادي، إذ يقضي وقته في العبادة بأداء الصلوات في وقتها، خصوصاً صلاة الفجرة وتلاوة القرآن، وأحياناً يتابع الأفلام لكنه قد يخرج أحياناً لممارسة بعض الهويات الأخرى غير كرة القدم مثل الكرة الطائرة والبادل تنس.

وعن ذكرياته والمواقف التي تعرض لها خلال شهر رمضان، قال إنه يحرص دائماً على الجلوس في المنزل أو بجوار الأهل خلال شهر رمضان ولذلك لا يتذكر أنه تعرض لأي موقف، مبيناً أن مثل هذا المواقف غالباً تحدث في الخارج سواء في الأسواق أو المولات، وهو لا يميل للخروج من المنزل خلال شهر رمضان إلا للنادي أو الأهل أو مع الأصدقاء. وتوجه الأحبابي بخالص التهاني لجميع الرياضيين، من لاعبين وإدارات وجماهير، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير.